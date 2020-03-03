Наиболее высокими шансами стать исполняющим обязанности главы Кабинета министров Украины обладает Денис Шмыгаль. Об этом в интервью изданию Украина.ру 3 марта рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Теплов: У Тигипко нет шансов стать премьером и Днепр ему в этом не поможет © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

Среди наиболее вероятных кандидатур на место Гончарука называют Дениса Шмыгаля, Валерия Хорошковского, Сергея Тигипко и Юлию Ковалив.

«На первом месте — Денис Шмыгаль как исполняющий обязанности премьер-министра, это сейчас наиболее реалистичный вариант… Я бы дал ему 60%, а Хорошковскому и Тигипко по 15-17%, чуть больше Тигипко и чуть меньше Хорошковскому. Ну а оставшиеся проценты — Ковалив», — рассказал политолог.

По словам Рудякова, Шмыгаль может стать исполняющим обязанности главы Кабмина, но без возможности возглавить правительство в качестве полноценного премьера.