Усилиями борцов с казнокрадством коррупция в Латвии сойдет на нет вместе с самой экономикой, пишет Sputnik Латвия 3 марта

Коррупция, непредсказуемые суды. МИД Швеции пояснил, почему украинцы не увидят магазины IKEA © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Он должен был обойтись в €97,4 млн, из которых €70 млн вкладывал Европейский союз, однако партнеры TI в Латвии, общественная организация Delna сорвали выполнение контракта.

По требованию ЕС Delna допустили ко всей документации подрядчика, компании Rigas Satiksme (RS). Всплыли коррупционные скандалы, и 2 мая 2019 года Центральное агентство финансовых договоров (CFLA) остановило проект рижского трамвайного сообщения.

«В Риге-то уже с год, почитай, все стоит. Ваш автор ежедневно проезжает по Деглавскому мосту, лавируя между барьерами, и тихим добрым словом поминает работу Рижской думы», — отмечает автор статьи Николай Кабанов.

Ранее в феврале латвийском Даугавпилсе была запущена трамвайная линия с вагонами российского производства. Проект обошелся в €5,65 млн, 80% средств предоставили европейские фонды.

Полиция безопасности Латвии сообщила, что не возражает против закупки, хотя и считает, что, возможно, в будущем это может негативно сказаться на репутации республики, поскольку для приобретения трамваев привлечены средства Евросоюза.