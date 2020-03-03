«Глава Офиса президента предупредил премьер-министра, что если он добровольно не уйдёт в отставку, то придет новый генеральный прокурор, который займётся Кабмином и лично Гончаруком. Пока кейс "перезагрузка" даёт сбой», — говорится в сообщении.
«Глава Офиса президента предупредил премьер-министра, что если он добровольно не уйдёт в отставку, то придет новый генеральный прокурор, который займётся Кабмином и лично Гончаруком. Пока кейс "перезагрузка" даёт сбой», — говорится в сообщении.
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