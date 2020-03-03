Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому заменить в срочном порядке генерального прокурора Руслана Рябошапку из-за отказа премьера Алексея Гончарука идти на компромисс по переформатированию Кабмина. Об этом 3 марта сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе главы государства

«Глава Офиса президента предупредил премьер-министра, что если он добровольно не уйдёт в отставку, то придет новый генеральный прокурор, который займётся Кабмином и лично Гончаруком. Пока кейс "перезагрузка" даёт сбой», — говорится в сообщении.