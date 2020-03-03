Фракция «Слуги народа» соберется на собрание вечером 3 марта, на которое пригласили директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом 3 марта сообщил нардеп Александр Качура в кулуарах Рады, передает «Цензор»

В среду, 4 марта, депутаты Рады на внеочередной пленарной сессии рассмотрят результаты работы силовых ведомств Украины.

«Я сегодня жду руководителя НАБУ и генерального прокурора, потому что есть много замечаний к их работе. Если у них будет возможность, это для них необязательно, но именно Верховная Рада по представлению президента назначает генпрокурора и руководителя НАБУ», — сказал Качура.

Качура рассказал, что на заседании фракции может быть президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.