В среду, 4 марта, депутаты Рады на внеочередной пленарной сессии рассмотрят результаты работы силовых ведомств Украины.
«Я сегодня жду руководителя НАБУ и генерального прокурора, потому что есть много замечаний к их работе. Если у них будет возможность, это для них необязательно, но именно Верховная Рада по представлению президента назначает генпрокурора и руководителя НАБУ», — сказал Качура.
Качура рассказал, что на заседании фракции может быть президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.