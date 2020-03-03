Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру выразил уверенность, что победителем на первичных выборах 3 марта станет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, но этого не хватит, чтобы гарантировать выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 3 ноября

3 марта в США первичные выборы проходят в 14 штатах (Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии), по итогам которых демократы распределят между кандидатами 1345 голосов делегатов, а республиканцы — 813.

«Калифорния, Техас, Массачусетс — крупные штаты, которые будут задействованы в «супервторник» — скорее всего, все отдадут голоса за Сандерса», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Дробницкий: Если Сандерс не станет кандидатом в президенты, на улицах США начнутся беспорядки © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что голоса делегатов распределяются пропорционально, а не по принципу «победитель получает всё», поэтому в свой актив голоса запишут и остальные кандидаты: бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, к тому же её штат тоже участвует в голосовании 3 марта, а также бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который участвует в праймериз впервые, тем не менее, по популярности в масштабах страны он занимает третью строчку (после Байдена и Сандерса). Конгрессвумен Тулси Габбард тоже продолжает борьбу, но пока безуспешно (в Айове и Неваде за неё проголосовали 1 и 4 человека соответственно, в Нью-Гэмпшире — 9757 человек, или 3% местных избирателей, в итоге ни одного голоса делегатов).

«Таким образом, набирать будут все, но крупнейшие штаты останутся за Сандерсом, даже там, где он будет проигрывать и занимать второе место, всё равно будет получать, поэтому выйдет победителем из «супервторника», но с учётом оставшихся штатов чисто математически не будет возможности набрать необходимые 50%+1 — в этом и будет основная проблема. Он будет победителем «супервторника», но не победителем номинации», — заявил Дробницкий.

28 февраля The New York Times, ссылаясь на представителей руководства Демократической партии, написала, что партийные лидеры готовы пойти на раскол партии, лишь бы блокировать кандидатуру Сандерса на съезде в июле, если у них появится такая возможность. В частности они опасаются, что проигрыш Сандерса, «имеющего активную, но ограниченную по масштабам поддержку», Трампу повлечёт ещё и проигрыш демократов на выборах в Конгресс (состоятся в тот же день, что и президентские — 3 ноября), когда будут избирать полный состав Палаты представителей, где большинство сейчас принадлежит демократам, и 35 из 100 сенаторов. В 2016 году выдвижению Сандерса кандидатом в президенты помешали суперделегаты, которые предпочли бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон, хотя разница по количеству голосов обычных делегатов была невелика.

Накануне «супервторника» о завершении предвыборной кампании отказались бывший мэр города Саут-Бэнд Пит Буттиджич, который шёл вторым, обгоняя Байдена, и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар. Как сообщают источники газеты The New York Times, они оба поддержат бывшего вице-президента.

У республиканцев такой интриги нет, партия сплотилась вокруг президента Дональда Трампа, а в некоторых штатах даже не проводятся первичные выборы из-за отсутствия у него реальных конкурентов.