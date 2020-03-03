«И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики», — сказал глава государства.
При этом Лукашенко полагает, что для реализации проекта необходимо «всего несколько перемычек сделать», и трехлетний срок, названный правительством, выглядит завышенным.
«Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки. Поэтому надо просто шевелиться», — сказал белорусский лидер.