Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о серьезном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео относительно помощи в создании необходимой инфраструктуры для поставок нефти. Его слова приводит Sputnik Белоруссия 3 марта

«И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики», — сказал глава государства.

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«Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки. Поэтому надо просто шевелиться», — сказал белорусский лидер.