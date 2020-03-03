Международный валютный фонд считает, что глава НАБУ Артем Сытник может быть уволен только в результате проведения аудита, а не изменения законодательства. Об этом 3 марта сообщает «Зеркало недели»

«Сытник в первую очередь, Рябошапка - во вторую»: Бортник об отставках в сегменте силовиков-антикоррупционеров © стрингер говорится в материале.

На заседании комитета в середине февраля депутаты Рады подняли вопрос об увольнении Сытника и сослались на то, что он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

При этом закон о НАБУ не предусматривает увольнение директора за совершение административного нарушения.