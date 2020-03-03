«Даже МВФ напрямую заявляет о том, что Сытник может быть снят с поста главы НАБУ (что также рассматривается как один из сценариев завтрашнего дня) только в результате проведения аудита, а не изменения законодательства, как это было в случае со снятием главы ГБР Трубы», — говорится в материале.
На заседании комитета в середине февраля депутаты Рады подняли вопрос об увольнении Сытника и сослались на то, что он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
При этом закон о НАБУ не предусматривает увольнение директора за совершение административного нарушения.