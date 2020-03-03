Отмечается, что в настоящий момент проходит встреча генпрокурора Украины Руслана Рябошапки с послами стран G7. После этой встречи послы встречаются с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
«В это время в зале Рады уже собрано 180 подписей при 150 необходимых за отставку генпрокурора Рябошапки. При этом нужно отметить, что подписи были собраны не только среди представителей монобольшинства, но и среди других фракций и групп. В частности, депутаты ОПЗЖ подписались в полном составе», — говорится в сообщении.
По данным издания, в Раде голосов для увольнения генерального прокурора более чем достаточно. Равно как и любого другого представителя власти, включая премьер-министра.