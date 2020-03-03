Депутаты Верховной Рады собрали 180 подписей, которых хватит для отставки гепрокурора Руслана Рябошапки. Об этом 3 марта сообщает «Зеркало недели»

Генпрокуратура Украины под внешним управлением США. Чьи интересы представляет Рябошапка у себя на родине © пресс-служба ГП Украины Руслана Рябошапки с послами стран G7. После этой встречи послы встречаются с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

«В это время в зале Рады уже собрано 180 подписей при 150 необходимых за отставку генпрокурора Рябошапки. При этом нужно отметить, что подписи были собраны не только среди представителей монобольшинства, но и среди других фракций и групп. В частности, депутаты ОПЗЖ подписались в полном составе», — говорится в сообщении.

По данным издания, в Раде голосов для увольнения генерального прокурора более чем достаточно. Равно как и любого другого представителя власти, включая премьер-министра.