Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не покупать хирургические маски, поскольку это может привести к дефициту на уровне страны. Об этом он заявил на экстренном брифинге 3 марта, который транслировал Кабмин

Украинцам продают просроченные медицинские маски © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По его словам, надо мыть руки достаточно часто или, если нет возможности, обрабатывать их антисептическими средствами.

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Также нужно придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то нужно находиться на расстоянии 1,5-2 метров.