«Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус», — заявил он.
По его словам, надо мыть руки достаточно часто или, если нет возможности, обрабатывать их антисептическими средствами.
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Также нужно придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то нужно находиться на расстоянии 1,5-2 метров.