«Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой Семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора», — говорится в материале.