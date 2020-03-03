Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн «Великої Сімки» (G7) з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу Генерального прокурора.