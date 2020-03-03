Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта. По настоянию президента парламент должен рассмотреть вопрос о Кабмине и заслушать отчет правоохранителей.
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По мнению политолога, рассматривать вопрос об отставке премьер-министра 4 марта Верховная Рада не будет.
«Скорее всего, на 70%, речь идет только о перестановках в правительстве, и премьер Гончарук сохранит свою должность. Хотя 100% гарантии дать нельзя, сегодня вечером он встречается с президентом, и все еще может измениться. Но пока что, исходя из формулировки, которая есть, скорее всего, премьер сохранит свою должность», — сказал Бортник.
О том, что Гончарук останется премьер-министром, ранее также заявлял глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — по его словам кандидатур на эту должность нет.