Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, скорее всего, сохранит свою должность, несмотря на ожидающиеся перестановки в Кабмине, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом во вторник, 3 марта, он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

Эксперимент с Гончаруком не удался. Кто за это ответит? © kmu.gov.ua Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта. По настоянию президента парламент должен рассмотреть вопрос о Кабмине и заслушать отчет правоохранителей.

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По мнению политолога, рассматривать вопрос об отставке премьер-министра 4 марта Верховная Рада не будет.

«Скорее всего, на 70%, речь идет только о перестановках в правительстве, и премьер Гончарук сохранит свою должность. Хотя 100% гарантии дать нельзя, сегодня вечером он встречается с президентом, и все еще может измениться. Но пока что, исходя из формулировки, которая есть, скорее всего, премьер сохранит свою должность», — сказал Бортник.

О том, что Гончарук останется премьер-министром, ранее также заявлял глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — по его словам кандидатур на эту должность нет.