Болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия в Италию, и мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.
«Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра — температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон», — говорится в сообщении.