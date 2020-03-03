Украина попросила помощи у Лондона, чтобы Великобритания подтвердила диагноз больного коронавирусом жителя Черновицкой области. Об этом 3 марта в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Украины при Минздраве

Украина.ру на Youtube Олег Неменский: Украина забыть о себе не позволит