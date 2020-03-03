Госпитализированный и изолированный больной коронавирусом житель Черновицкой области не имеет никаких симптомов болезни, кроме сухого кашля. Об этом 3 марта в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Украины при Минздраве

Украинские неонацисты расскажут народу правду о коронавирусе © Украина.ру «Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра — температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон», — говорится в сообщении.