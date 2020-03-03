Украинская националистическая партия «Национальный корпус» призывает волонтеров присоединиться к информационной кампании о распространении коронавируса в стране. Об этом 3 марта в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Андрей Билецкий

Скандал в Армении. Партийный лидер грубо оскорбил всех заболевших коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк написал Билецкий.

Он также отметил, что «Нацкорпус» запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству украинцев, как не заболеть, или как вести себя, если заболел.

Также Билецкий сообщил, что его партия начинает собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии.