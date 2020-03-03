«В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Ожидаемо, учитывая ужасный уровень подготовки Украины к эпидемии и информированию людей и идиотизм власти, которая скрывает проблему или советует есть лук и правильно чихать», — написал Билецкий.
Он также отметил, что «Нацкорпус» запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству украинцев, как не заболеть, или как вести себя, если заболел.
Также Билецкий сообщил, что его партия начинает собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии.