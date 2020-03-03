Отмечается, что курс создан по материалам Всемирной организации здравоохранения Emerging respiratory viruses, including nCoV. Во время курса рассматривают аспекты эпиднадзора, расследование вспышек, пути предотвращения распространения респираторных вирусов и реагирования на них, а также коммуникацию и привлечение общин.
«Курс ориентирован на профессионалов в общественном здоровье, людей, привлеченные к оказанию медицинской помощи в общинах, работников общественных организаций, врачей первичного звена. В случае успешного прохождения курса, за него начисляют баллы в рамках программы непрерывного профессионального развития», — говорится в сообщении.