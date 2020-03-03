На платформе дистанционного обучения Центра общественного здоровья Украины открылся актуальной курс, посвященный новому коронавирусу (COVID-19). Об этом 3 марта центр сообщил в Facebook

Самоизоляция не помогла. Коронавирус добрался до Украины © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

«Курс ориентирован на профессионалов в общественном здоровье, людей, привлеченные к оказанию медицинской помощи в общинах, работников общественных организаций, врачей первичного звена. В случае успешного прохождения курса, за него начисляют баллы в рамках программы непрерывного профессионального развития», — говорится в сообщении.