Ученики одной из школ Гомельской области вернулись из Италии 28 февраля: 11 детей отдыхали в городе Таварнелле, провинция Флоренция.
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«По согласованию с Министерством здравоохранения Беларуси в рамках превентивных мер дети прибыли в социально-педагогический центр Речицкого района. Это не карантин», — сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома.
Пока что за состоянием школьников наблюдают медики. Детям организовали питание, а чтобы они не отставали от школьной программы, для них прямо в центре проводят уроки.
По данным ВОЗ, на территории Белоруссии был зафиксирован один случай заражения коронавирусом — заболевание в страну привез студент из Ирана, в настоящее время он и все, кто с ним контактировал, находятся на карантине.