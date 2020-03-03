Группу белорусских школьников, которые вернулись из Италии, поместили под медицинское наблюдение. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Sputnik Беларусь

Ученики одной из школ Гомельской области вернулись из Италии 28 февраля: 11 детей отдыхали в городе Таварнелле, провинция Флоренция.

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«По согласованию с Министерством здравоохранения Беларуси в рамках превентивных мер дети прибыли в социально-педагогический центр Речицкого района. Это не карантин», — сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По данным ВОЗ, на территории Белоруссии был зафиксирован один случай заражения коронавирусом — заболевание в страну привез студент из Ирана, в настоящее время он и все, кто с ним контактировал, находятся на карантине.