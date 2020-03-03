Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в результате тестирования в Черновцах. Об этом 3 марта сообщил главный санитарный врач Украины Виталий Ляшко на брифинге, который транслировал «112 Украина»

Скандал в Армении. Партийный лидер грубо оскорбил всех заболевших коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Во время медицинского осмотра взяли биологические материалы для исследования. В воскресенье был проведен тест. Вчера я говорил вам, что у нас было четыре случая с подозрением. Сегодня подозрение подтвердилось у одного человека», — рассказал главный санитарный врач.

По его словам, контактных лиц немого, и они также находятся в режиме самоизоляции.