Ляшко сообщил, что на границе с Украиной у мужчины температура зафиксирована не была. После этого через госграницу он вернулся в Черновицкую область. Мужчина вместе со своей женой самоизолировались и через два дня после изоляции у мужчины появились симптомы, похожие на симптомы коронавируса. Он был доставлен в госпиталь.
«Во время медицинского осмотра взяли биологические материалы для исследования. В воскресенье был проведен тест. Вчера я говорил вам, что у нас было четыре случая с подозрением. Сегодня подозрение подтвердилось у одного человека», — рассказал главный санитарный врач.
По его словам, контактных лиц немого, и они также находятся в режиме самоизоляции.