В столице Великобритании Бородянский надеется добиться права ретранслировать Олимпиаду-2020 для коммерческих вещателей на Украине.
«Почему этим занимается министр? Потому что для нас это очень важно. Во-вторых, на нашей территории не была распространена такая практика, когда правообладатель дает право транслировать не только общественному заказчику, но и коммерческим. Поэтому это очень сложная комбинация», — рассказал Бородянский на брифинге.
По его словам, украинские спортсмены тратят много сил на подготовку к Играм, поэтому их должны увидеть как можно больше телезрителей.
Олимпийские игры 2020 года в Японии могут пройти без зрителей из-за коронавируса, эпицентр которого находится в Азии. Однако многомиллионные контракты с телеканалами разрывать не будут.