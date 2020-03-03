Министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский отправится в Лондон, чтобы провести переговоры с Discovery Channel. Об этом 3 марта сообщил Укринформ

В столице Великобритании Бородянский надеется добиться права ретранслировать Олимпиаду-2020 для коммерческих вещателей на Украине.

«Почему этим занимается министр? Потому что для нас это очень важно. Во-вторых, на нашей территории не была распространена такая практика, когда правообладатель дает право транслировать не только общественному заказчику, но и коммерческим. Поэтому это очень сложная комбинация», — рассказал Бородянский на брифинге.

«Дiм» в глаза. Сливочная для мятежного Донбасса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Олимпийские игры 2020 года в Японии могут пройти без зрителей из-за коронавируса, эпицентр которого находится в Азии. Однако многомиллионные контракты с телеканалами разрывать не будут.