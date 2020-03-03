Но фоне нового витка «премьерских страданий» на Украине телеграм-канал Украина.ру провел небольшой опрос среди своих подписчиков. Ответить предлагалось на вопрос: «Кто был лучшим главой украинского Кабмина за последние 15 лет?»

Азаров: «Идея фикс» команды Зеленского о продаже земли может обернуться катастрофой © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк сообщении телеграм-канала Украина.ру. — Скорее, результат получился вполне прогнозируемый. Но такой отрыв!

Первое место занял Николай Азаров. За него свои голоса отдали 95% участников опроса.

На второй позиции Юлия Тимошенко с 3% голосов.

Оставшиеся 2% пришлось делить на троих. Это суммарный показатель Виктора Януковича, Юрия Еханурова, Владимира Гройсмана.

Есть в числе кандидатов на звание лучшего украинского премьера современности и два нуля. В смысле за Арсения Яценюка и Алексея Гончарука не подано ни единого голоса.