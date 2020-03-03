Не сказать, что победитель удивил, — говорится в сообщении телеграм-канала Украина.ру. — Скорее, результат получился вполне прогнозируемый. Но такой отрыв!
Первое место занял Николай Азаров. За него свои голоса отдали 95% участников опроса.
На второй позиции Юлия Тимошенко с 3% голосов.
Оставшиеся 2% пришлось делить на троих. Это суммарный показатель Виктора Януковича, Юрия Еханурова, Владимира Гройсмана.
Есть в числе кандидатов на звание лучшего украинского премьера современности и два нуля. В смысле за Арсения Яценюка и Алексея Гончарука не подано ни единого голоса.