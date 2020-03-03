Новый сезон «Сватов» под угрозой. Создатели ищут деньги с помощью гадалок и мошенников

На съемки 7 сезона популярного российского сериала «Сваты» не хватает денег. Если ситуация не изменится, все отснятые до сегодняшнего дня кадры могут снова объявить ненужными, сообщает 2 марта versiya.info

«Сваты» — вот наше все. Telegram-канал Украина.ру выяснил, чего боятся украинцы © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк издания, в последнее время в официальном Instagram-профиле сериала стало появляться слишком много рекламы, которая не только не подходит аккаунту по теме, но и является довольно сомнительной.

Так, однажды там появилась реклама гадалки, а в другой раз — обещания заработать от 50 тысяч рублей по подозрительно простой схеме.

То, что представителям сериала приходиться идти на такие шаги, наталкивает авторов материала на мысль, что на съемки не хватает денег.

При этом создатели сезона обещали выпустить новые серии в 2021 году.