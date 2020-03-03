«Сваты» — вот наше все. Telegram-канал Украина.ру выяснил, чего боятся украинцы
«Сваты» — вот наше все. Telegram-канал Украина.ру выяснил, чего боятся украинцы
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
По данным издания, в последнее время в официальном Instagram-профиле сериала стало появляться слишком много рекламы, которая не только не подходит аккаунту по теме, но и является довольно сомнительной.

Так, однажды там появилась реклама гадалки, а в другой раз — обещания заработать от 50 тысяч рублей по подозрительно простой схеме. 

Новый сезон «Сватов» под угрозой. Создатели ищут деньги с помощью гадалок и мошенников

То, что представителям сериала приходиться идти на такие шаги, наталкивает авторов материала на мысль, что на съемки не хватает денег.

При этом создатели сезона обещали выпустить новые серии в 2021 году.

 