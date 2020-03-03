Украина начнет продавать «зеленую» энергию в апреле
Украина начнет продавать «зеленую» энергию в апреле
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Установка солнечных электростанций будет проводиться в рамках программы по изменению климата. Предполагается, что они будут способствовать уменьшению выбросов парниковых газов в этих странах.

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«Литва оказывает поддержку развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним в соответствии с обязательствами в рамках конвенции ООН об изменении климата», — сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды Литвы.

После ввода в эксплуатацию общая мощность электростанций достигнет 1324,7 киловатт-часа, а выбросы сократятся на 17 674 тысячи тонн.

Стоит отметить, что, по данным агентства Eurostat, в 2019 году Литва оказалась на дне рейтинга по использованию зеленой энергии во всей Балтии. 