Литва планирует инвестировать 1,4 млн евро в десять солнечных электростанций, которые будут установлены в Грузии, Армении, Монголии, Молдавии и Нигерии. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Sputnik Литва

Украина начнет продавать «зеленую» энергию в апреле © Facebook, PMHoncharuk проводиться в рамках программы по изменению климата. Предполагается, что они будут способствовать уменьшению выбросов парниковых газов в этих странах.

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«Литва оказывает поддержку развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним в соответствии с обязательствами в рамках конвенции ООН об изменении климата», — сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды Литвы.

После ввода в эксплуатацию общая мощность электростанций достигнет 1324,7 киловатт-часа, а выбросы сократятся на 17 674 тысячи тонн.

Стоит отметить, что, по данным агентства Eurostat, в 2019 году Литва оказалась на дне рейтинга по использованию зеленой энергии во всей Балтии.