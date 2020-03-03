Во вторник, 3 марта, под зданием Конституционного суда Украины (КСУ) в Киеве проходит пикет «Национального корпуса» против рассмотрения и принятия закона «Об очистке власти». Об этом сообщается в Telegram-канале организации

Отменят ли очистку? Конституционный суд Украины рассмотрит законность незаконной люстрации © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Виктора Януковича не могли занимать какие-либо госдолжности в течение 10 лет.

«Существует вероятность того, что КСУ может отменить требования закона о люстрации, которые устанавливают запрет на возвращение к власти лиц Януковича. Не позволим преступному режиму вернуться!.. "Национальный корпус" категорически против отмены закона о люстрации и возвращения к власти агентов Кремля и врагов Украины! Нет реваншу пророссийских сил!» — говорится в сообщении «Нацкорпуса».

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Стоит отметить, что в конце 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию нарушением права на уважение к частной жизни, политизацией государственной службы, необоснованным действием, а также избирательностью применения закона. Автоматическое увольнение и запрет на госслужбу в течение 10 лет для широкого круга чиновников было признано нарушением Конвенции о правах человека.

Судьи ЕСПЧ отметили, что решение о виновности принималось по принципу коллективной ответственности и без решения судов об индивидуальной ответственности того или иного чиновника. Также в ЕСПЧ обратили внимание на то, что закон об очистке подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, который сам был министром во время президентства Януковича и, по логике закона, сам должен был бы подлежать люстрации.