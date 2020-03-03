Бывший глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров был назначен вице-премьером, курирующим нефтехимический комплекс Белоруссии. Соответствующее решение 3 марта принял президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА

Белоруссия не будет полностью отказываться от поставок нефти из России - премьер-министр © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Игорь Ляшенко, который 3 марта был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Лукашенко отметил, что поручал главе Администрации президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с самим Назаровым. По его словам, традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча с главой государства.

«Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации», — сказал белорусский лидер.

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Юрий Назаров родился в 1962 году в Горках Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С. М. Кирова по специальности «Лесное хозяйство» и Академию управления при президенте Белоруссии по специальности «Международные экономические отношения».

В 1981-1982 Назаров работал лаборантом в БТИ имени Кирова, а затем до 2001 года — в разных должностях в Горецком лесхозе, в том числе директором. С 2001 по 2004 год был зампредседателя Комитета лесного хозяйства при Совмине Белоруссии, с 2004-го по 2010-й занимал пост замминистра лесного хозяйства.

В 2010-2013 годах занимал пост замуправделами президента Белоруссии, а в декабре 2013-го возглавил «Беллесбумпром».