Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания вышел из состоянии комы, сообщает Sputnik 3 марта со ссылкой на представителя политика Рената Карчаа

«Наблюдается совершенно очевидная позитивная динамика. Поскольку кома была искусственной, медикаментозной, это было сделано для того, чтобы защитить его здоровье, сейчас эта защита снята. Аслан Бжания вышел из комы, и его жизни ничего не угрожает», — цитирует его агентство.

По словам Карчаа, Бжания адекватно реагирует на все вопросы, но пока отвечает только кивками головы.

«Моторика, руки, ноги в движении. Накануне были спекуляции по поводу того, что у него инсульт, но, как вы понимаете, его нынешнее состояние сводит на нет эти все предположения и слухи», — рассказал Карчаа.

Кандидат в президенты Абхазии был экстренно госпитализирован в Сочи 2 марта. Как сообщил министр внутренних дел Раули Смыр, его состояние оценивалось как тяжелое. Вертолетом санитарной авиации Бжания был отправлен из Сочи в Краснодар.

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия сообщил, что первый диагноз, который поставили врачи сочинской больницы, — инсульт.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Тогда победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, однако его ближайший конкурент Алхас Квинициния, набравший всего на процент с небольшим голосов меньше, оспорил итоги голосования в суде. Позднее Хаджимба объявил о своей отставке.