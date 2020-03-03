«Наблюдается совершенно очевидная позитивная динамика. Поскольку кома была искусственной, медикаментозной, это было сделано для того, чтобы защитить его здоровье, сейчас эта защита снята. Аслан Бжания вышел из комы, и его жизни ничего не угрожает», — цитирует его агентство.
По словам Карчаа, Бжания адекватно реагирует на все вопросы, но пока отвечает только кивками головы.
«Моторика, руки, ноги в движении. Накануне были спекуляции по поводу того, что у него инсульт, но, как вы понимаете, его нынешнее состояние сводит на нет эти все предположения и слухи», — рассказал Карчаа.
Кандидат в президенты Абхазии был экстренно госпитализирован в Сочи 2 марта. Как сообщил министр внутренних дел Раули Смыр, его состояние оценивалось как тяжелое. Вертолетом санитарной авиации Бжания был отправлен из Сочи в Краснодар.
Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия сообщил, что первый диагноз, который поставили врачи сочинской больницы, — инсульт.
Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.
Тогда победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, однако его ближайший конкурент Алхас Квинициния, набравший всего на процент с небольшим голосов меньше, оспорил итоги голосования в суде. Позднее Хаджимба объявил о своей отставке.