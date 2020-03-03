Из-за угрозы распространения коронавируса Армения продлила запрет на сухопутное сообщение с Ираном до 24 марта. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает Sputnik Армения во вторник, 3 марта

Ранее власти Армении закрыли сухопутное сообщение с Ираном и частично ограничили авиасообщение из-за вспышки коронавируса COVID-19. Со 2 марта Армения также временно восстановила визовый режим со страной-соседкой.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Учитывая вспышку коронавируса в Иране, принято решение продлить ограничения еще на две недели, до 24 марта», — заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк Никола Пашиняна, которое состоялось 2 марта.

Решение о продлении ограничений вступит в силу 4 марта.

Первый и пока единственный в стране случай заражения китайским коронавирусом был зафиксирован у 29-летнего гражданина Армении, прибывшего из Ирана.

По данным ВОЗ, в Иране коронавирусом заразился 1501 человек, 66 скончались.