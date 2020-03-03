Ранее власти Армении закрыли сухопутное сообщение с Ираном и частично ограничили авиасообщение из-за вспышки коронавируса COVID-19. Со 2 марта Армения также временно восстановила визовый режим со страной-соседкой.
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«Учитывая вспышку коронавируса в Иране, принято решение продлить ограничения еще на две недели, до 24 марта», — заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Он подчеркнул, что решение было принято по итогам совещания у премьер-министра Никола Пашиняна, которое состоялось 2 марта.
Решение о продлении ограничений вступит в силу 4 марта.
Первый и пока единственный в стране случай заражения китайским коронавирусом был зафиксирован у 29-летнего гражданина Армении, прибывшего из Ирана.
По данным ВОЗ, в Иране коронавирусом заразился 1501 человек, 66 скончались.