«Правда, тогда Владимир Зеленский еще не был президентом, он просто играл в КВН. Но и нынешний лидер группы Little Big Илья Прусикин тоже не был надеждой России на победу на "Евровидении". Он тоже играл в КВН. Маршруты ныне известных людей, а тогда дерзких юмористов, пересеклись в Сочи, где-то в начале 2000-х годов. Зеленский репетировал со своей командой в гостиничном холле, Прусикин стал его кривлять. Будущий руководитель украинской нации послал обидчика», — говорится в посте.
Накануне стало известно, что рейв-группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.