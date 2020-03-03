Нынешний президент Украины Владимир Зеленский обругал лидера российской группы Little Big Илью Прусикина. Об этом 3 марта сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Фрик-рейв-группа Little Big представит Россию на «Евровидении» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк посте.

Накануне стало известно, что рейв-группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.