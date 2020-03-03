«На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур… По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали», — заявил он.
На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, Арахамия ответил утвердительно.
«На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур… По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали», — заявил он.
На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, Арахамия ответил утвердительно.
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