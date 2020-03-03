Глава парламентский фракции «Слуги народа» Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется в должности премьер-министра Украины. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина 3 марта

«На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур… По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали», — заявил он. На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, Арахамия ответил утвердительно.