Делается это вопреки резолюциям Организации объединенных наций, отметил Корен. Так он прокомментировал намерение латвийского правительства выделить средства организациям, воспитывающим местную молодежь на примерах нацистских коллаборационистов из латвийского легиона Ваффен СС.
«Все время на первый план выдвигаются "лесные братья", которых сейчас назвали национальными партизанами, скромно замалчивая, что эти формирования на 80 процентов состояли из бывших эсэсовцев, которые прятались по лесам от возмездия за сотрудничество с нацистским режимом», — подчеркнул антифашист.
Он рассказал, что теперь вокруг сторонников фашистов в Латвии «создается героический эпос».
По мнению Корена, это печально, так как в Латвии «были реальные герои, были те, которые боролись с нацистским режимом, даже не признавая советскую власть».