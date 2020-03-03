Латвийские власти приравнивают солдат отрядов Ваффен СС к воинам-освободителям, воевавшим с этими нацистскими отрядами, сказал сопредседатель Антифашистского комитета Латвии Иосиф Корен. Его слова приводит Sputnik Латвия 2 марта

Делается это вопреки резолюциям Организации объединенных наций, отметил Корен. Так он прокомментировал намерение латвийского правительства выделить средства организациям, воспитывающим местную молодежь на примерах нацистских коллаборационистов из латвийского легиона Ваффен СС.

«Все время на первый план выдвигаются "лесные братья", которых сейчас назвали национальными партизанами, скромно замалчивая, что эти формирования на 80 процентов состояли из бывших эсэсовцев, которые прятались по лесам от возмездия за сотрудничество с нацистским режимом», — подчеркнул антифашист.

Спецслужбы Латвии поддерживают героизацию нацизма © РИА Новости, Оксана Джадан | Перейти в фотобанк

По мнению Корена, это печально, так как в Латвии «были реальные герои, были те, которые боролись с нацистским режимом, даже не признавая советскую власть».