Студентку второго курса педагогического университета в запорожской области не взяли на работу аниматором в развлекательный детский центр якобы из-за низкого роста и брекетов. Об этом 2 марта сообщила ее мать в Facebook-группе «Мелитополь. Отзывы о заведениях»

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На деле же ей пришлось отработать целый день: с 11.00 до 20.00.

«После полностью отработанного дня сообщили, что она низкого роста, у нее низковатый голос и, самое главное, что у нее брекеты. То, что написал арт-директор еще двум стажерам, я, наверное, не имею права говорить. Но, чтобы Вы понимали: все в таком же духе. В качестве критериев оценивания были ни качество работы, ни креатив и т.п.», — рассказала мать студентки.

По ее словам, администратор указала каждому претенденту на работу именно на внешние недостатки (вес, рост, индивидуальные особенности фигуры и прочее). При этом в объявлении о работе не были указаны какие-либо требования к внешним данным.

Жители Мелитополя, комментируя данный случай, сообщили, что уже не впервые слышат о жалобах на администрацию центра.