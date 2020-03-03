Девушка договорилась о собеседовании по телефону. Ей предложили подойти в центр для того, чтобы послушать ее голос и понять, как он будет звучать в микрофон.
На деле же ей пришлось отработать целый день: с 11.00 до 20.00.
«После полностью отработанного дня сообщили, что она низкого роста, у нее низковатый голос и, самое главное, что у нее брекеты. То, что написал арт-директор еще двум стажерам, я, наверное, не имею права говорить. Но, чтобы Вы понимали: все в таком же духе. В качестве критериев оценивания были ни качество работы, ни креатив и т.п.», — рассказала мать студентки.
По ее словам, администратор указала каждому претенденту на работу именно на внешние недостатки (вес, рост, индивидуальные особенности фигуры и прочее). При этом в объявлении о работе не были указаны какие-либо требования к внешним данным.
Жители Мелитополя, комментируя данный случай, сообщили, что уже не впервые слышат о жалобах на администрацию центра.