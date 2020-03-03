«Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения. И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан», — написал он.
Позже Богданович удалил свой пост из-за обилия гневных комментариев со стороны украинских пользователей.
Шахматист предложил каждому украинцу и каждому россиянину, кто прочитает о нем, «направить в комменты обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства».
В активе Богдановича есть серебро чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, золото чемпионата Украины среди юношей до 18 лет, а также звания чемпиона Одессы и чемпиона Украины по быстрым шахматам.