Международный мастер по шахматам, украинец Станислав Богданович сыграл за Россию в интернет-матче с Украиной на сайте Chess.com. Об этом он сообщил на днях на своей странице в Facebook

Клинцевич: Украина была, есть и останется братской страной для России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк написал он.

Позже Богданович удалил свой пост из-за обилия гневных комментариев со стороны украинских пользователей.

Шахматист предложил каждому украинцу и каждому россиянину, кто прочитает о нем, «направить в комменты обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства».

В активе Богдановича есть серебро чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, золото чемпионата Украины среди юношей до 18 лет, а также звания чемпиона Одессы и чемпиона Украины по быстрым шахматам.