Украина продает дефицитные медицинские маски за границу, при этом жителей страны заставляют пользоваться масками, срок годности которых истек еще пять лет назад. Об этом 2 марта заявила нардеп от «Оппоплатформы», член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Антонина Славицька на своей странице в Facebook

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