«В то время когда председатель Комитета по вопросам охраны здоровья делает бизнес, зарабатывая немалые деньги и продавая маски за границу (по крайней мере по версии СМИ), Минздрав распределяет по регионам из госрезерва защитные маски, срок использования которых истек еще в 2015 году. Панику не разгоняем, но немного предательства здесь не помешает», — написала она, опубликовав документы с подтверждением ее слов.
В связи с коронавирусом из Китая спрос на медицинские маски на Украине вырос более чем в 50 раз, а цены на них увеличились вдвое.