После того как протестующие в столице Киргизии попытались перекрыть улицы и захватить правительственные здания, а также нападали на милиционеров, наносили ущерб городу и его жителям, мэрия намерена запретить через суд любые митинги в центре Бишкека. Об этом сообщает Sputnik Киргизия 2 марта

Городские власти заявили, что организаторам митинга нужны были беспорядки с целью дестабилизации обстановки в стране, при этом преследовали они чьи-то политические и корыстные цели.

«В связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, а также в связи с угрозой эпидемии коронавируса, мэрия города Бишкек, пользуясь своим правом, вынуждена обратиться в суд с целью запрета проведения митингов в центре столицы», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу бишкекской мэрии.

Булыжник – оружие пролетариата. Киргизский спецназ разгоняет митингующих в Бишкеке – видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Садыра Жапарова. Более тысячи участников акции требовали выпустить политика на свободу — в данный момент он отбывает 11-летний срок в колонии строго режима за захват заложника.

Протестующие перекрыли улицы и двинулись в сторону правительственных зданий, милиция использовала против них водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты отвечали булыжниками, но их в итоге разогнали.

Одна из протестовавших после попадания резинововой пули обратилась в больницу, у нее диагностировали ушиб грудной клетки и гематому.

По данным правоохранителей, также пострадали несколько сотрудников милиции. Задержаны примерно сотня участников беспорядков.