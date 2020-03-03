Украинец «пошутил» про коронавирус, когда к нему не приехала скорая
Украинец «пошутил» про коронавирус, когда к нему не приехала скорая
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Так, на сайте объявлений OLX украинцам предлагают купить чудо-респираторы, систему очистки воды, которая якобы убивает коронавирус, и набор бактерий для тех же целей. Продают жители Украины и литературу, в которой якобы подробно описано, как обезопасить себя от заражения, а также «эксклюзивное» варенье из шишек.

Решили подзаработать на всеобщей панике и риелторы, предлагающие теперь купить квартиру «без коронавируса».

Чудо-респираторы, бактерии и варенье от коронавируса: как украинцы зарабатывают на всеобщей панике
© OLX.ua

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Стоит отметить, что аналогичный творческий подход к продажам можно наблюдать и на российских сайтах объявлений. Так, на «Авито» можно приобрести «заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде», который, по словам продавца, спасает от коронавируса.

Чудо-респираторы, бактерии и варенье от коронавируса: как украинцы зарабатывают на всеобщей панике
© "Авито"

При этом подобные методы борьбы с коронавирусом и его профилактики представляются излишними. На сегодняшний день вирус был зафиксирован только у шестерых граждан РФ и пятерых украинцев.