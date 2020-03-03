Чудо-респираторы, бактерии и варенье от коронавируса: как украинцы зарабатывают на всеобщей панике

На украинском сайте продаж OLX.ua появилось множество товаров, которые якобы помогают не подцепить опасный коронавирус из Китая

Украинец «пошутил» про коронавирус, когда к нему не приехала скорая © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Решили подзаработать на всеобщей панике и риелторы, предлагающие теперь купить квартиру «без коронавируса».

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Стоит отметить, что аналогичный творческий подход к продажам можно наблюдать и на российских сайтах объявлений. Так, на «Авито» можно приобрести «заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде», который, по словам продавца, спасает от коронавируса.

При этом подобные методы борьбы с коронавирусом и его профилактики представляются излишними. На сегодняшний день вирус был зафиксирован только у шестерых граждан РФ и пятерых украинцев.