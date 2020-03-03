Депутат от фракции «Слуги народа» Александр Дубинский повторно оскорбил журналиста Кристофера Миллера, которого ранее назвал «бродячим животным». На этот раз «журналистом помоечного издания» нардеп назвал корреспондента на своей странице в Facebook 2 марта

Ранее Дубинский назвал Миллера «бродячим животным» из-за того, что тот зафиксировал встречу премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Офиса президента Андреем Ермаком в киевском ресторане и сообщил, что якобы слышал, как они говорили об олигархе Игоре Коломойском.

«Ни о чем»: Дубинский жестко прошелся по отчету о работе Кабмина © Facebook/Александр Дубинский

«Влиятельный украинский депутат, представляющий правящую партию президента [Владимира] Зеленского и связанный с одним из самых влиятельных олигархов в стране, использует своих многочисленных последователей в нескольких социальных сетях, чтобы выставить меня "диким животным" и "крысой Сороса". Как проходит твой понедельник?» — написал Миллер.

An influential Ukrainian lawmaker representing President @ZelenskyyUa’s ruling party & tied to one of the most powerful oligarchs in the country is using his massive following across several social networks to smear me as a “feral animal” & a “Soros rat.” How’s your Monday going? — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 2, 2020

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В ответ на это Дубинский опубликовал новый пост, в котором подшутил над недовольством Миллера и назвал его журналистом «помоечного» издания.

«Журналист помоечного "Радио Свобода" Кристофер Миллер, подслушивавший вчера разговор Ермака и Гончарука, обиделся на меня и запросил официальный комментарий партии относительно термина "бродячее животное". Спешу сообщить господину Миллеру, что человек — это тоже вид животного — лат. Homo sapiens (человек разумный). Что же касается "бродячего", то имеется ввиду, что бродить и подслушивать чужие разговоры — нехорошо. Особенно если потом сам придумываешь их содержание», — заявил депутат.

Он также добавил, что деятельность Миллера не имеет отношения к журналистике: «это называется совсем по-другому, и стоимость подобных услуг хорошо известна».