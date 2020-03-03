В феврале «Газпром» транспортировал через украинскую ГТС 76% от забронированных объемов газа. Об этом глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил на своей странице Facebook 2 марта

«Газпрому» придется переплачивать. Названа стоимость транзита российского газа через Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 миллиарда м3. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом"», — написал Макогон.

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По его словам, предоплату за февраль российская сторона осуществила в полном объеме еще в январе. Предоплата за март уже также поступила на счета «Оператора ГТС Украины».

В январе также сообщалось, что «Газпром» полностью рассчитался с Украиной за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки.