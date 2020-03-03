Кадровые решения в Кабмине Украины будут возможны по результатам оценки работы тех блоков в правительстве, которые не справляются со своими задачами. Об этом представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил в эфире телеканала ICTV 2 марта

Стефанчук рассказал, на каких направлениях в Кабмине появятся новые министры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Одним из главных вопросов будут кадровые перестановки в Кабмине.

«Основой этих изменений [в Кабмине] будет прежде всего оценка того промежуточного отчета, который был сделан правительством на предыдущей неделе, — правительство отчитывалось перед Верховной Радой. И будет дана оценка тем блокам, которые не справляются», — сказал Стефанчук.

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При этом он отметил, что кадровые изменения могут оказаться незначительными. При этом он надеется, что они все же будут, так как «есть вопросы к очень многим направлениям, которые осуществляют и правительство, и правоохранительные органы».