По состоянию на 3 марта в США зарегистрировано 102 случая заражения новым коронавирусом, в связи с чем в нескольких городах было объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США, власти штатов и местные администрации

В США первая смерть от коронавируса. Трамп призывает не паниковать © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк данным, вирус зарегистрирован в Аризоне, Массачусетсе, Нью-Йорке и Висконсине — по одному человеку, во Флориде и Род-Айленде — по два человека, в Орегоне — три человека, в Иллинойсе — четыре человека, в штате Вашингтон — 18 человек (в том числе шесть умерших) и в Калифорнии — 20 человек.

При этом из-за ситуации с коронавирусом город Редмонд в штате Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Этот город наиболее известен как всемирная штаб-квартира Microsoft — он находится всего в 4 милях от Киркленда, где шесть пациентов умерли от заражения.

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Также мэр города Сан-Антонио в штате Техас Рон Ниренберг объявил о чрезвычайной ситуации в здравоохранении после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний освободил женщину из карантина на авиабазе Лакленд. Позже у нее был зафиксирован положительный результат на коронавирус.