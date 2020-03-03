Согласно последним данным, вирус зарегистрирован в Аризоне, Массачусетсе, Нью-Йорке и Висконсине — по одному человеку, во Флориде и Род-Айленде — по два человека, в Орегоне — три человека, в Иллинойсе — четыре человека, в штате Вашингтон — 18 человек (в том числе шесть умерших) и в Калифорнии — 20 человек.
При этом из-за ситуации с коронавирусом город Редмонд в штате Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Этот город наиболее известен как всемирная штаб-квартира Microsoft — он находится всего в 4 милях от Киркленда, где шесть пациентов умерли от заражения.
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Также мэр города Сан-Антонио в штате Техас Рон Ниренберг объявил о чрезвычайной ситуации в здравоохранении после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний освободил женщину из карантина на авиабазе Лакленд. Позже у нее был зафиксирован положительный результат на коронавирус.