«С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных», — говорится в материале.
На днях в Гонконге зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусом у домашней собаки. Померанского шпица поместили в специальный карантинный центр для животных. Там ему предстоит провести 14 дней.