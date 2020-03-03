Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких животных из Китая из-за коронавируса. Об этом 2 марта сообщили на сайте ведомства

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