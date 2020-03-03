Ранее польский оператор «Дружбы» PERN сообщил, что решил технически подготовить нефтепровод к транспортировке нефти в восточном, реверсном, направлении, то есть в сторону Белоруссии. При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава хочет помочь Белоруссии получать нефть из США.
«Мы не исключаем этого… Это также является одним из логистических направлений, которое отрабатывается с польскими коллегами. Будем информировать по мере конкретных шагов и конкретных поставок», — сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, ожидаются ли реверсные поставки по «Дружбе» на НПЗ Белоруссии до конца года.
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Он также подтвердил, что прорабатываются альтернативные поставки нефти в республику через северное направление — балтийские порты.
Ранее сообщалось, что по одной трубе «Дружбы» Белоруссия имеет возможность реверсом получать до 7 миллионов тонн нефти в год, и этого объема достаточно для альтернативы.