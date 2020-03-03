Минск не исключает реверсных поставок нефти на белорусские НПЗ через территорию Польши по магистральному нефтепроводу «Дружба» до конца 2020 года. Об этом сообщил председатель белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БелТА 2 марта

Белоруссия не будет полностью отказываться от поставок нефти из России - премьер-министр © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Мы не исключаем этого… Это также является одним из логистических направлений, которое отрабатывается с польскими коллегами. Будем информировать по мере конкретных шагов и конкретных поставок», — сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, ожидаются ли реверсные поставки по «Дружбе» на НПЗ Белоруссии до конца года.

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Он также подтвердил, что прорабатываются альтернативные поставки нефти в республику через северное направление — балтийские порты.

Ранее сообщалось, что по одной трубе «Дружбы» Белоруссия имеет возможность реверсом получать до 7 миллионов тонн нефти в год, и этого объема достаточно для альтернативы.