Житель Тернополя сообщил в скорую помощь, что его знакомый якобы контактировал с китайцами, и у него поднялась температура, после того, как медики отказались ехать к нему на вызов из-за повышенного давления. Об этом 2 марта сообщила местная полиция

Коронавирус убил больше 3 тысяч человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк рассказали силовики.

Полицейским удалось разыскать владельца квартиры, но тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, мужчина узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме.

«Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил 103 (номер скорой помощи — ред.). Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали», — признался «шутник».

В отношении него составили протокол о заведомо ложном вызове специальных служб. Мужчине грозит штраф.