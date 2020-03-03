«Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл», — рассказали силовики.
Полицейским удалось разыскать владельца квартиры, но тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, мужчина узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме.
«Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил 103 (номер скорой помощи — ред.). Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали», — признался «шутник».
В отношении него составили протокол о заведомо ложном вызове специальных служб. Мужчине грозит штраф.