Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме 12-16 мая, представит группа Little Big. Об этом 2 марта объявил «Первый канал» в эфире программы «Время»

«Лишились больших денег». Данилко рассказал, как Евровидение «отомстило» Украине за Россию © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России «ударом под дых», отметив, что у группы есть все шансы на победу.

Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию.

Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых — Skibidi — стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 350 млн пользователей.