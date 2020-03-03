Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России «ударом под дых», отметив, что у группы есть все шансы на победу.
Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию.
Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых — Skibidi — стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 350 млн пользователей.