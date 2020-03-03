«Дорогие друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3-5 марта украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в материале.
Ранее президент ЕП Давид Сассоли сообщил о принятом решении ввести ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, в частности, отменены все запланированные мероприятия, ЕП будет закрыт для посетителей.