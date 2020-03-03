Украинскую неделю в Европейском парламенте перенесут на неопределенное время из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило 2 марта представительство Украины при Европейском союзе

Гончаров: Коронавирус косит мировые рынки, а наши власти делают вид, что ничего не происходит © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк материале.

Ранее президент ЕП Давид Сассоли сообщил о принятом решении ввести ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, в частности, отменены все запланированные мероприятия, ЕП будет закрыт для посетителей.