Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским 2 марта. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский эфире телеканала «112 Украина»

«Гончарук поставил ультиматум»: соцсети о ситуации вокруг смены правительства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заверил Дубинский.

По его словам, 3 марта на заседании фракции «Слуги народа», где будут все депутаты, возможно, будет обсуждаться отставка премьера.

Накануне Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с Зеленским и Верховной Радой по этому поводу. Вечером состоялось заседание малой фракции «Слуги народа», где были руководство и главы комитетов.