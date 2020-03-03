«Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит. Так что это будет обсуждаться на фракции утром в Верховной Раде… После общения с президентом он подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение», — заверил Дубинский.
По его словам, 3 марта на заседании фракции «Слуги народа», где будут все депутаты, возможно, будет обсуждаться отставка премьера.
Накануне Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с Зеленским и Верховной Радой по этому поводу. Вечером состоялось заседание малой фракции «Слуги народа», где были руководство и главы комитетов.