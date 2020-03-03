Коллекция скифского золота, на которую претендует также украинская сторона, должна быть возвращена крымским музеям, суд Амстердама получил для этого все необходимые аргументированные доказательства. Об этом 3 марта заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передает РИА Новости

Аксенов потребовал до последнего бороться за золото скифов © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

Киев ходатайствовал об отводе судьи из-за якобы его связей с РФ. В свою очередь, директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила, что срок для предоставления сторонами дополнительных документов и замечаний истекает 3 марта.

«Теперь суд должен определиться, когда будет заседание. Всю исчерпывающую и аргументируемую позицию мы суду представили в тех вариантах, в которых у нас запрашивали… Мы неоднократно озвучивали, что предметы были найдены в Крыму, хранились и изучались в крымских музеях, и они должны сюда и вернуться», — сказал Мальгин.

Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.