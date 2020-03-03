Хотя президент США Дональд Трамп выражал готовность наладить связи с Москвой, российско-американские отношения сегодня стали хуже, чем при Бараке Обаме. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Расширив антироссийские санкции, Трамп помог Байдену и укрепил экономику РФ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Исходя из этого, считает политолог, Трамп не поедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, поскольку значительная часть американских избирателей по-прежнему не любит Россию.

«Там есть довольно большая прослойка избирателей, которые спокойно относятся к России. Но я думаю, что их меньшинство. А большинство — плохо. Зачем ему ехать в Москву и Путину фактически подыгрывать», — пояснил Погребинский.

Если бы Трамп действительно хотел, чтобы Москва и Киев самостоятельно урегулировали конфликт в Донбассе, то он бы давно позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и потребовал от него выполнения Минских соглашений, добавил специалист.