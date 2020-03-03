«Приходит какой-нибудь экономист и говорит: "А вот русские дураки. Дали бы нам столько-то миллиардов инвестиций, и мы бы с ними остались". Так если бы они их дали, то мы бы тем более их кинули и уже с инвестициями ушли на Запад», — иронизирует эксперт.
По его мнению, было бы ошибочно полагать, будто бы Украина представляет для России некую абсолютную ценность, ради которой она готова пойти на все, вплоть до ввода войск на украинскую территорию.
Москве, указал политолог, было бы выгодно наладить отношения с Киевом ради снятия западных санкций, но активным игроком на этом направлении она в обозримой перспективе не будет.
У России нет плана «А» в отношении Украины, но есть четкий план «Б» в случае критической ситуации, который можно охарактеризовать цитатой из пьесы «Бесприданница»: «Так не доставайся же ты никому», подытожил Джангиров.
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