Если бы Россия вложила в Украину миллиарды долларов инвестиций, Украина все равно стала бы смотреть в сторону Запада. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

У олигархов появился шанс вернуть себе 50% акций в ЗАО «Украина» — политолог Джангиров © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По его мнению, было бы ошибочно полагать, будто бы Украина представляет для России некую абсолютную ценность, ради которой она готова пойти на все, вплоть до ввода войск на украинскую территорию.

Москве, указал политолог, было бы выгодно наладить отношения с Киевом ради снятия западных санкций, но активным игроком на этом направлении она в обозримой перспективе не будет.

У России нет плана «А» в отношении Украины, но есть четкий план «Б» в случае критической ситуации, который можно охарактеризовать цитатой из пьесы «Бесприданница»: «Так не доставайся же ты никому», подытожил Джангиров.

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