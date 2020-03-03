«Никаких чувств я не испытывал. Я человек, долго уже живущий на земле, поэтому прекрасно понимаю, что Зеленский такой же, как и Порошенко, поэтому никуда с бандеровского поводка не денется», — сказал он.
Музыкант отметил, что при определенных обстоятельствах Зеленский может жестко поговорить с ультраправыми боевиками, но реальная власть в стране все равно принадлежит им и украинским олигархам.
«Песня "Я люблю свою жену, я люблю свою страну" из "Слуги народа" ничего так. Я с удовольствием посмотрел несколько серий «Слуги», но запудрить мне мозги товарищу Зеленскому не удалось», — подчеркнул Степанцов.
Собеседник издания добавил, что в отношении будущего Украины видит неутешительную тенденцию, когда в антибандеровских митингах и шествиях участвуют только люди пожилого возраста, а молодежь настроена против России, даже если она говорит по-русски.
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