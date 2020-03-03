Не нужно строить иллюзий в отношении президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он мало чем отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал лидер рок-группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов в интервью изданию Украина.ру

Поэт Вадим Степанцов: Зеленский, как и Порошенко, никуда с бандеровского поводка не денется © Facebook, Vladimir Semenov

Музыкант отметил, что при определенных обстоятельствах Зеленский может жестко поговорить с ультраправыми боевиками, но реальная власть в стране все равно принадлежит им и украинским олигархам.

«Песня "Я люблю свою жену, я люблю свою страну" из "Слуги народа" ничего так. Я с удовольствием посмотрел несколько серий «Слуги», но запудрить мне мозги товарищу Зеленскому не удалось», — подчеркнул Степанцов.

Собеседник издания добавил, что в отношении будущего Украины видит неутешительную тенденцию, когда в антибандеровских митингах и шествиях участвуют только люди пожилого возраста, а молодежь настроена против России, даже если она говорит по-русски.

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