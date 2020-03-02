Все больные пневмонией в Москве проходят проверку на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 марта в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости

В Москве после контактов с заболевшим коронавирусом российским туристом, который приехал из Италии, госпитализировали 24 человека, еще 83 находятся в карантине.

«Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Корпуса оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими)», — написал Собянин.

В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали более 20 человек © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Кроме того в московских детсадах и школах вводится ежедневная проверка температуры.

Выборочное измерение температуры организуют и на входах в метро Москвы.