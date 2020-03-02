В Москве после контактов с заболевшим коронавирусом российским туристом, который приехал из Италии, госпитализировали 24 человека, еще 83 находятся в карантине.
«Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Корпуса оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими)», — написал Собянин.
По его словам, в Москве созданы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.
Кроме того в московских детсадах и школах вводится ежедневная проверка температуры.
Выборочное измерение температуры организуют и на входах в метро Москвы.