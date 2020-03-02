Ранее Covid-19 подтвердился у молодого человека, который 23 февраля вернулся из Италии.
«Он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме», — цитирует информагентство слова мэра Москвы.
По словам Собянина, спустя сутки после того, как стало известно о его диагнозе, был установлен ближайший круг общения россиянина. В том числе пассажиры того же рейса, которым парень вернулся на родину.
«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — пишет Собянин.
В настоящее время общее число зараженных в мире превысило 80 тысяч человек.