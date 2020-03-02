В Москве после контактов с заболевшим коронавирусом российским туристом госпитализировали 24 человека, еще 83 находятся в карантине. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на столичного градоначальника Сергея Собянина

Ранее Covid-19 подтвердился у молодого человека, который 23 февраля вернулся из Италии. «Он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме», — цитирует информагентство слова мэра Москвы. Коронавирус в Афганистане: узбеки закрыли свою границу © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк «Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — пишет Собянин. В настоящее время общее число зараженных в мире превысило 80 тысяч человек.