Президент США Дональд Трамп назвал главным врагом американских граждан финансовый глобализм. Об этом 2 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Хазин

Хазин рассказал, чем Трамп отличается от предыдущих американских президентов

«Вывод войск из Афганистана, и потом вывод войск из Ирака и Ливии — это все процессы, которые он хочет сделать реально. Потому что, если речь идет о разрушении финансового глобализма, то в этом случае США должны выводить свои войска из той части мира, которая не входит в их зону ответственности», — рассказал политолог.

США и движение «Талибан»* 29 февраля подписали мирное соглашение. Документ предусматривает также вывод американского контингента из Афганистана в течение 14 месяцев.

В ближайшие четыре месяца США обязуются довести свою группировку в этой стране до 8,5 тысячи человек.

*Деятельность организации запрещена в России