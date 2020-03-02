По словам собеседника издания, Трамп возлагает ответственность за все неудачи США, в том числе в военных операциях, на глобалистов.
«Вывод войск из Афганистана, и потом вывод войск из Ирака и Ливии — это все процессы, которые он хочет сделать реально. Потому что, если речь идет о разрушении финансового глобализма, то в этом случае США должны выводить свои войска из той части мира, которая не входит в их зону ответственности», — рассказал политолог.
США и движение «Талибан»* 29 февраля подписали мирное соглашение. Документ предусматривает также вывод американского контингента из Афганистана в течение 14 месяцев.
В ближайшие четыре месяца США обязуются довести свою группировку в этой стране до 8,5 тысячи человек.
*Деятельность организации запрещена в России